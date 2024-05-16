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Наумов Аркадий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1902 ст.

Отец: Наумов Терентий Яковлевич

Мать: Наумова (Овсянникова) Вера Александровна

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 76
Крещение
17.09.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Алексей Ивано Смирнов и Ефремовская мещанка вдова Елизавета Петрова Харина.
Смерть
Неизвестно

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