Вадарацкова Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вадарацковъ Антонъ
Отец ребёнка: Вадарацковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадарацковъ Филиппъ