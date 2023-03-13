Вадарацкова Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВадарацкова Марья Васильева

Вадарацкова Марья Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вадарацковъ Антонъ

Отец ребёнка: Вадарацковъ Филиппъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Филиппъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Филиппъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадарацковъ Филиппъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close