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Яковлева - Дрейфус Елена Владимировна
Яковлева - Дрейфус Елена Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.11.1949
Пол
Женский
Отец
Дрейфус Владимир Петрович
1926 г.р.
Мать
Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1949
Отец:
Дрейфус Владимир Петрович
Мать:
Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна
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