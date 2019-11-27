Дрейфус Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрейфус Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1926

Дата смерти

27.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1949

Дочь: Яковлева - Дрейфус Елена Владимировна

Мать ребёнка: Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1951

Дочь: Губина - Дрейфус Вера Владимировна

Мать ребёнка: Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1954

Дочь: Соловьева - Дрейфус Нина Владимировна

Мать ребёнка: Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна

Толгоболь
Смерть
27.11.2019
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