Дрейфус Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1926
Дата смерти27.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1949
Дочь: Яковлева - Дрейфус Елена Владимировна
Мать ребёнка: Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1951
Дочь: Губина - Дрейфус Вера Владимировна
Мать ребёнка: Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1954
Дочь: Соловьева - Дрейфус Нина Владимировна
Мать ребёнка: Дрейфус - Индейкина Галина Ивановна
Толгоболь
Смерть
27.11.2019