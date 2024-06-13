Клоконос (Пащенко) Лидия Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клоконос (Пащенко) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пащенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клоконос Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.05.1928

Дочь: Пичугина (Клоконос) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Клоконос Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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