Клоконос (Пащенко) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пащенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клоконос Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.05.1928
Дочь: Пичугина (Клоконос) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Клоконос Александр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно