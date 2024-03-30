Ирина Ксенофонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ксенофонтова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
08.04.1881 ст.

Дочь: Анастасия Маркова

Отец ребёнка: Марк Назаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.

Дочь: Александра Маркова

Отец ребёнка: Марк Назаров

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Сын: Василий Марков

Отец ребёнка: Марк Назаров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Назаров

Смерть
Неизвестно
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