Ирина Ксенофонтова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1881 ст.
Дочь: Анастасия Маркова
Отец ребёнка: Марк Назаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.
Дочь: Александра Маркова
Отец ребёнка: Марк Назаров
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.
Сын: Василий Марков
Отец ребёнка: Марк Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Назаров
Смерть
Неизвестно