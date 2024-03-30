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Марк Назаров

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

18.08.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Назар Максимов

Мать: Минодора Филлипова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Степанида Маркова

Мать ребёнка: Мария Анисимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Матрона Маркова

Мать ребёнка: Мария Анисимова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
08.04.1881 ст.

Дочь: Анастасия Маркова

Мать ребёнка: Ирина Ксенофонтова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.

Дочь: Александра Маркова

Мать ребёнка: Ирина Ксенофонтова

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.

Сын: Василий Марков

Мать ребёнка: Ирина Ксенофонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Ксенофонтова

Смерть
18.08.1914 ст.
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