Марк Назаров
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения1836
Дата смерти18.08.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Назар Максимов
Мать: Минодора Филлипова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Степанида Маркова
Мать ребёнка: Мария Анисимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Матрона Маркова
Мать ребёнка: Мария Анисимова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
08.04.1881 ст.
Дочь: Анастасия Маркова
Мать ребёнка: Ирина Ксенофонтова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1886 ст.
Дочь: Александра Маркова
Мать ребёнка: Ирина Ксенофонтова
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1888 ст.
Сын: Василий Марков
Мать ребёнка: Ирина Ксенофонтова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Ксенофонтова
Смерть
18.08.1914 ст.