Шалабанова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.
Дочь: Шелобанова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Шалабанов Егор Львович
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.
Дочь: Шелобанова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Шалабанов Егор Львович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалабанов Егор Львович