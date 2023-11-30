Шалабанова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалабанова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Егор Львович

Место жительства
Неизвестно
Астрецово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.

Дочь: Шелобанова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Шалабанов Егор Львович

Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Дочь: Шелобанова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Шалабанов Егор Львович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалабанов Егор Львович

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