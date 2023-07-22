Червинский Самуил Израилевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Литвин-Червинская Роза Самойловна
Мать ребёнка: Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вова
Мать ребёнка: Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Червинская Сарра Самуиловна
Мать ребёнка: Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна
Смерть
Неизвестно