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Червинский Самуил Израилевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Литвин-Червинская Роза Самойловна

Мать ребёнка: Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вова

Мать ребёнка: Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Червинская Сарра Самуиловна

Мать ребёнка: Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна

Смерть
Неизвестно
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