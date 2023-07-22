Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червинская-Кацнельсон Нина Вульфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Литвин-Червинская Роза Самойловна

Отец ребёнка: Червинский Самуил Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вова

Отец ребёнка: Червинский Самуил Израилевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Червинская Сарра Самуиловна

Отец ребёнка: Червинский Самуил Израилевич

Смерть
Неизвестно
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