Карабань Филипп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКарабань Филипп

Карабань Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабань Мария Исаковна

Место жительства
Неизвестно
Лежни, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карабань Леон Филиппович

Мать ребёнка: Карабань Мария Исаковна

Лежни, Ушачский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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