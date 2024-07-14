Карабань Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карабань Мария Исаковна
Место жительства
Неизвестно
Лежни, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Карабань Мария Исаковна
Лежни, Ушачский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно