Карабань Мария Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карабань Филипп
Место жительства
Неизвестно
Лежни, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Карабань Филипп
Лежни, Ушачский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно