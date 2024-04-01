Малгина Дарья Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева (Малгина) Матрона Моисеева
Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малыгина) Марфа Моисеева
Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Малгин Архип Моисеев
Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов
Смерть
После 1801