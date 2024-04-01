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Малгина Дарья Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева (Малгина) Матрона Моисеева

Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малыгина) Марфа Моисеева

Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Малгин Архип Моисеев

Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Малдин Прокопий Моисеев

Отец ребёнка: Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов

Смерть
После 1801

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