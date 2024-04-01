Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

20.06.1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пушкарева (Малгина) Матрона Моисеева

Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Малыгина) Марфа Моисеева

Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малгина Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Малгин Архип Моисеев

Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Малдин Прокопий Моисеев

Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева

Смерть
20.06.1775

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