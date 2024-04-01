Малдин Мосей Отст. Р. Плосского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти20.06.1775
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пушкарева (Малгина) Матрона Моисеева
Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Малыгина) Марфа Моисеева
Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малгина Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Малгин Архип Моисеев
Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Малгина Дарья Сергеева
Смерть
20.06.1775