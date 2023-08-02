Глазкова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анисья Сидоровна
Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Сидоровна
Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Глазков Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Глазков Прокофий Сидорович
Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно