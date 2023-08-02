Глазкова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анисья Сидоровна

Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Глазков Павел Сидорович

Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Сидоровна

Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Глазков Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Глазков Прокофий Сидорович

Отец ребёнка: Глазков Сидор Степанович

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Сидор Степанович

Смерть
Неизвестно
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