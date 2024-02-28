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Пузыня Дмитрий Корнеевич

Место рождения

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1872 ст.

Сын: Пузыня Иродион Дмитриевич

Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Казакевич Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.

Дочь: Савченко Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.

Сын: Пузыня Емельян Дмитриевич

Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна

Нефедьево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Федосья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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