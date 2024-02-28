Пузыня Дмитрий Корнеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1872 ст.
Сын: Пузыня Иродион Дмитриевич
Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Казакевич Агафья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
17.02.1875 ст.
Дочь: Савченко Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна
Рождение ребёнка
17.07.1876 ст.
Сын: Пузыня Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: Пузыня Федосья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно