Шахворост Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1942
Сын: Шахворост Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шахворост Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахворост Валентин Иванович
Мать ребёнка: Шахворост Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахворост Люся Ивановна
Мать ребёнка: Шахворост Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно