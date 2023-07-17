Шахворост Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахворост Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1942

Сын: Шахворост Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шахворост Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахворост Валентин Иванович

Мать ребёнка: Шахворост Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахворост Люся Ивановна

Мать ребёнка: Шахворост Ксения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахворост Ксения Павловна

Смерть
Неизвестно
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