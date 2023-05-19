Цыбина (Образцова) Анна Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1806
Рождение ребёнка
30.09.1814
Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов
Рождение ребёнка
18.01.1817
Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов
Рождение ребёнка
20.02.1818
Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов
Рождение ребёнка
15.02.1820
Сын: Цыбин Лев Дмитриевич
Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов
Рождение ребёнка
24.04.1821
Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов
Рождение ребёнка
26.08.1828
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно