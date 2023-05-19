Цыбина (Образцова) Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбина (Образцова) Анна Ильинична

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1806

Муж: Цыбин Дмитрий Мартинов

Рождение ребёнка
30.09.1814

Сын: Цыбин Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1817

Сын: Цыбин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1818

Сын: Цыбин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1820

Сын: Цыбин Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
24.04.1821

Сын: Цыбин Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1828

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Цыбин Дмитрий Мартинов

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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