Мальцева Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1919 г.р.
Вычислено 1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
Вычислено 1934 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Мальцев Борис Павлович

Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1919

Муж: Мальцев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1925

Дочь: Валентина Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1934

Дочь: Лидия Павловна

Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич

Синицыно, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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