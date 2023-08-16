Мальцева Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич
Бракосочетание
До 1919
Рождение ребёнка
Вычислено 1925
Дочь: Валентина Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1934
Дочь: Лидия Павловна
Отец ребёнка: Мальцев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно