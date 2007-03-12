Цветков Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1925
Дата смерти12.03.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1925
Отец: Цветков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1952
Дочь: Лаптева Зинаида Викторовна
Мать ребёнка: Цветкова Анна Никитична
Васюково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Цветкова Анна Никитична
Смерть
12.03.2007