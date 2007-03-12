Цветков Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1925

Дата смерти

12.03.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1925

Отец: Цветков Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1952

Дочь: Лаптева Зинаида Викторовна

Мать ребёнка: Цветкова Анна Никитична

Васюково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цветкова Анна Никитична

Смерть
12.03.2007
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