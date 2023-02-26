Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1794

Дочь: Наталия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1795

Дочь: Гликерия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1796

Сын: Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей (Фёдоров)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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