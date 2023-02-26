Анастасия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1794
Дочь: Наталия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1795
Дочь: Гликерия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.07.1796
Сын: Афанасий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей (Фёдоров)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно