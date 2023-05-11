Филатова (Подзолкина) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти12.04.1855
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Подзолкин Андрей Данилович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1836
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Ксения Гавриловна
Отец ребёнка: Филатов Гавриил Гаврилович
Рождение ребёнка
18.02.1839
Отец ребёнка: Филатов Гавриил Гаврилович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Михайлова Акилина Гавриловна
Отец ребёнка: Филатов Гавриил Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1855