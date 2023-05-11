Филатова (Подзолкина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Подзолкина) Наталья Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1817

Дата смерти

12.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Подзолкин Андрей Данилович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1836

Муж: Филатов Гавриил Гаврилович

Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Ксения Гавриловна

Отец ребёнка: Филатов Гавриил Гаврилович

Рождение ребёнка
18.02.1839

Сын: Филатов Лев Гаврилович

Отец ребёнка: Филатов Гавриил Гаврилович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Михайлова Акилина Гавриловна

Отец ребёнка: Филатов Гавриил Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1855
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