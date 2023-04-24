Подзолкин Андрей Данилович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти02.11.1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Подзолкин Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Филатова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Подзолкин Авраам Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Подзолкин Андрей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Подзолкин Даниил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Дубенко Стефанида Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1866