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Подзолкин Андрей Данилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1781

Дата смерти

02.11.1866

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Подзолкин Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Филатова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Подзолкин Авраам Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Подзолкин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Подзолкин Даниил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Дубенко Стефанида Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.1866
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