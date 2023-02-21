Марков Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марков Михаил Асекретович

Мать: Маркова Аксинья Алекс.

Место жительства
25.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна Степановна

Мать ребёнка: Маркова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Маркова Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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