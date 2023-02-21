Марков Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марков Михаил Асекретович
Мать: Маркова Аксинья Алекс.
Место жительства
25.03.1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна Степановна
Мать ребёнка: Маркова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Маркова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно