Объезченко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти24.09.1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Объезченко Захар Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Объезченко Пимен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1851
Причина смерти: чахотка