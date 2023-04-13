Объезченко Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Объезченко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

24.09.1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Объезченко Захар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Объезченко Пимен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1851
Причина смерти: чахотка
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