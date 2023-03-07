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Лобанова Пелагея Иванова

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1872

Сын: Лобановъ Григорий

Отец ребёнка: Лобановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1874

Сын: Лобановъ Никифоръ

Отец ребёнка: Лобановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.06.1880

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Лобановъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобановъ Иванъ

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