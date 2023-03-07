Лобанова Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1872
Сын: Лобановъ Григорий
Отец ребёнка: Лобановъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.03.1874
Сын: Лобановъ Никифоръ
Отец ребёнка: Лобановъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.06.1880
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Лобановъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобановъ Иванъ