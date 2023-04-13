Чекарда (Буданова) Мелания Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1863
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Зубкова Мария Савельевна
Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович
Рождение ребёнка
15.01.1866
Дочь: Воронкина Александра Савельевна
Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович
Рождение ребёнка
23.12.1867
Сын: Чекарда Леонтий Савельевич
Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лунева Матрона Савельевна
Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно