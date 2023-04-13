Чекарда (Буданова) Мелания Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарда (Буданова) Мелания Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1863

Муж: Чекарда Савелий Стефанович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Зубкова Мария Савельевна

Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович

Рождение ребёнка
15.01.1866

Дочь: Воронкина Александра Савельевна

Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович

Рождение ребёнка
23.12.1867

Сын: Чекарда Леонтий Савельевич

Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лунева Матрона Савельевна

Отец ребёнка: Чекарда Савелий Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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