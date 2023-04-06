Воронкина (Чекарда) Александра Савельевна
Место рождения
Дата рождения15.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1866
Бракосочетание
03.02.1891
Рождение ребёнка
04.12.1891
Дочь: Перекрист Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Воронкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1893
Сын: Воронкин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Воронкин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
21.03.1897
Отец ребёнка: Воронкин Дмитрий Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно