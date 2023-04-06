Воронкина (Чекарда) Александра Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронкина (Чекарда) Александра Савельевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1866

Отец: Чекарда Савелий Стефанович

Мать: Чекарда Мелания Леонтьевна

Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Воронкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.12.1891

Дочь: Перекрист Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Воронкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1893

Сын: Воронкин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронкин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Воронкин Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Воронкин Дмитрий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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