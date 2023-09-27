Лашкевич Иоанн Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Лашкевич Митрофан
Мать: не указана
Образование
Около 1888
Днепр, Дніпропетровська область
Образовательное учреждение: Церковно-учительская школа
Работа или профессия
1898
Место работы: церковь Должность: псаломщик 3-й благочиннический округ. От Екатеринослава 338 вёрст
Работа или профессия
1899
Место работы: церковь Должность: дьякон
Работа или профессия
1908
Место работы: церковь Должность: дьякон Жена Леонилла 33 л. и дети: сыновья 3, 1 г.; дочь 10 л.
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно