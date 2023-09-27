Лашкевич Иоанн Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашкевич Иоанн Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Лашкевич Митрофан

Мать: не указана

Образование
Около 1888
Днепр, Дніпропетровська область
Образовательное учреждение: Церковно-учительская школа
Работа или профессия
1898
Апостолово, Дніпропетровська область
Место работы: церковь Должность: псаломщик 3-й благочиннический округ. От Екатеринослава 338 вёрст
Работа или профессия
1899
Апостолово, Дніпропетровська область
Место работы: церковь Должность: дьякон
Работа или профессия
1908
Апостолово, Дніпропетровська область
Место работы: церковь Должность: дьякон Жена Леонилла 33 л. и дети: сыновья 3, 1 г.; дочь 10 л.
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Место жительства
Неизвестно
Апостолово, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Апостолово, Дніпропетровська область
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