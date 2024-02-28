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Соболев Александр Фелимонович

Место рождения

Соболевка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

С 1796 по 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1798

Отец: Соболев Фелимон Львович

Мать: Соболева Матрёна Тимофеевна

Соболевка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824

Сын: Соболев Иван Александрович

Мать ребёнка: Соболева Авдотия

Соболевка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Авдотия Александровна

Мать ребёнка: Соболева Авдотия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Глеб Александрович

Мать ребёнка: Соболева Авдотия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Авдотия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Анна Александровна

Мать ребёнка: Соболева Прасковия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Прасковия Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Степанида Александровна

Мать ребёнка: Соболева Прасковия Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Аграфена Александровна

Мать ребёнка: Соболева Прасковия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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