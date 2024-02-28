Соболев Александр Фелимонович
Место рождения
Дата рожденияС 1796 по 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1798
Рождение ребёнка
С 1823 по 1824
Сын: Соболев Иван Александрович
Мать ребёнка: Соболева Авдотия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Авдотия Александровна
Мать ребёнка: Соболева Авдотия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Глеб Александрович
Мать ребёнка: Соболева Авдотия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соболева Авдотия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Анна Александровна
Мать ребёнка: Соболева Прасковия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Степанида Александровна
Мать ребёнка: Соболева Прасковия Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Аграфена Александровна
Мать ребёнка: Соболева Прасковия Савельевна
Смерть
Неизвестно