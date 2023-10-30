Щепкина Ефимия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепкина Ефимия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 22.09.1811

Дочь: Щепкина София Федотовна

Отец ребёнка: Щепкин Федот Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Щепкин Яков Федотович

Отец ребёнка: Щепкин Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
21.12.1820

Дочь: Щепкина Анисия Федотовна

Отец ребёнка: Щепкин Федот Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепкин Федот Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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