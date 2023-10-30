Щепкина Ефимия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 22.09.1811
Дочь: Щепкина София Федотовна
Отец ребёнка: Щепкин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Отец ребёнка: Щепкин Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
21.12.1820
Дочь: Щепкина Анисия Федотовна
Отец ребёнка: Щепкин Федот Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно