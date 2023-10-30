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Щепкин Яков Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Щепкин Федот Алексеевич

Мать: Щепкина Ефимия Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Белякова Ульяна Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Щепкин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1855

Сын: Щепкин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Щепкина Ульяна Диаковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепкина Ульяна Диаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепкина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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