Щепкин Яков Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Щепкин Федот Алексеевич
Мать: Щепкина Ефимия Федотовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Белякова Ульяна Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1855
Мать ребёнка: Щепкина Ульяна Диаковна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепкина Ульяна Диаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепкина Татьяна
Смерть
Неизвестно