Звегинцова Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звегинцова Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Звегинцов Никита Степанович

Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агрипина Степановна

Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ольга Степановна

Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович

Рождение ребёнка
14.02.1843

Сын: Звегинцов Прокофий Степанович

Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звегинцов Степан Петрович

Смерть
Неизвестно
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