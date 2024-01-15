Звегинцова Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Звегинцов Никита Степанович
Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агрипина Степановна
Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ольга Степановна
Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1843
Сын: Звегинцов Прокофий Степанович
Отец ребёнка: Звегинцов Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно