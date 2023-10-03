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Место рождениядеревня Фирсово, Тульская область
Дата рождения1743
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: ?
Мать: Василиса Ивановна
деревня Фирсово, Тульская область
Рождение ребёнка
1765
Сын: Андрей Логин
Мать ребёнка: Домна Осипова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Селистрат Иванов
Мать ребёнка: Домна Осипова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ларион Логин
Мать ребёнка: Домна Осипова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Иван Логин
Мать ребёнка: Домна Осипова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрена Логин
Мать ребёнка: Домна Осипова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сергей Логвин
Мать ребёнка: Домна Осипова
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Агафья Логин
Мать ребёнка: Домна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Осипова
Смерть
1784