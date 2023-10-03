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Место рождения

деревня Фирсово, Тульская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Отец

Мать

1704 г.р.

Жена

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: ?

Мать: Василиса Ивановна

деревня Фирсово, Тульская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Андрей Логин

Мать ребёнка: Домна Осипова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Селистрат Иванов

Мать ребёнка: Домна Осипова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Ларион Логин

Мать ребёнка: Домна Осипова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Иван Логин

Мать ребёнка: Домна Осипова

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрена Логин

Мать ребёнка: Домна Осипова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Сергей Логвин

Мать ребёнка: Домна Осипова

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Агафья Логин

Мать ребёнка: Домна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Осипова

Смерть
1784
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