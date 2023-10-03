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Сергей Логвин
Сергей Логвин
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1785
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Логин
1743 г.р.
Мать
Домна Осипова
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец:
Логин
Мать:
Домна Осипова
Смерть
Неизвестно
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