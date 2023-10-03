Селистрат Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селистрат Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Логин

Мать: Домна Осипова

Смерть
Неизвестно
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