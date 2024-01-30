Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Штуден Яков
Отец ребёнка: Штуден Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штуден Иосиф
Смерть
Неизвестно