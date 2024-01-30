Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Штуден Яков

Отец ребёнка: Штуден Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штуден Иосиф

Смерть
Неизвестно
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