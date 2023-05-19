Кулыгина Александра Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти27.02.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1878
Рождение ребёнка
02.02.1879
Дочь: Кулыгина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
10.01.1883
Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
15.04.1884
Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
20.07.1886
Дочь: Кулыгина Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
09.02.1889
Сын: Кулыгин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич
Рождение ребёнка
17.06.1891
Дочь: Кулыгина Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич
Смерть
27.02.1896