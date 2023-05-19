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Кулыгина Александра Яковлевна

Место рождения

Чечулина, Авдотьинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

1860

Дата смерти

27.02.1896

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Чечулина, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Бракосочетание
28.04.1878

Муж: Кулыгин Алексей Никитич

Рождение ребёнка
02.02.1879

Дочь: Кулыгина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1883

Сын: Кулыгин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
15.04.1884

Сын: Кулыгин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1886

Дочь: Кулыгина Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич

Рождение ребёнка
09.02.1889

Сын: Кулыгин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич

Дарьино, Авдотьинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: Кулыгина Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Кулыгин Алексей Никитич

Смерть
27.02.1896
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