Андреева Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колпаков Георгий Петрович

Мать: Колпакова Мария

Рождение ребёнка
14.08.1931

Дочь: Щетинкина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
19.04.1936

Сын: Андреев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
04.09.1937

Дочь: Бурняшева Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
15.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
09.09.1944

Сын: Андреев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
22.11.1946

Сын: Андреев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
23.02.1949

Сын: Андреев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер При Родах . .

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Питейкина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Алексей Владимирович

Смерть
Неизвестно
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