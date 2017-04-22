Андреев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1936
Дата смерти22.04.2017
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.2017