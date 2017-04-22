Андреев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Николай Алексеевич

Андреев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1936

Дата смерти

22.04.2017

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936

Отец: Андреев Алексей Владимирович

Мать: Андреева Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close