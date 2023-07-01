Молчанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1904
Дата смерти17.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904
Рождение ребёнка
01.10.1934
Сын: Молчанов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
03.05.1937
Сын: Молчанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.01.1939
Дочь: Молчанова Розалина Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
28.07.1948
Сын: Молчанов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1951
Сын: Молчанов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1952