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Молчанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1904

Дата смерти

17.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1904

Отец: Молчанов Иван Яковлев

Мать: Молчанова Екатерина Елисьева (Елисеева)

Рождение ребёнка
01.10.1934

Сын: Молчанов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
03.05.1937

Сын: Молчанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.01.1939

Дочь: Молчанова Розалина Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
28.07.1948

Сын: Молчанов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1951

Сын: Молчанов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Молчанова Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Лидия Алексеевна

Смерть
17.06.1952
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