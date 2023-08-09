Молчанова Екатерина Елисьева (Елисеева)
Место рождения
Дата рождения11.11.1878 ст.
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878 ст.
Отец: Елисей Дмитриев
Мать: Марья Иосифовна
Рождение ребёнка
02.12.1898 ст.
Дочь: Шубинова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлев
Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1904
Сын: Молчанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1939