Молчанова Екатерина Елисьева (Елисеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Екатерина Елисьева (Елисеева)

Место рождения

Дмитриево, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.11.1878 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1878 ст.

Отец: Елисей Дмитриев

Мать: Марья Иосифовна

Дмитриево, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1898 ст.

Дочь: Шубинова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлев

Лягово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
26.08.1904

Сын: Молчанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Молчанов Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Иван Яковлев

Смерть
1939