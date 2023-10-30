Тихомиров Никита Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1882
Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп13 д.60 стр Архангельская церковь поручители по жениху Архангельской волости д.Дъякова кр.Афиноген Александрович и д.Холопова солдат Арсений Артемьевич ; по невесте д.Дъяково кр-не Михай... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1886
Дочь: Тихомирова Матрона Никитична
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Тимофеевна
Военная служба
Неизвестно
Демобилизация
Неизвестно
уволенный в запас армии унтер офицер
Смерть
Неизвестно