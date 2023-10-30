Тихомиров Никита Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Никита Александрович

Тихомиров Никита Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Смирнова Евдокия Тимофеевна

Черменино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО ф.56 оп13 д.60 стр Архангельская церковь поручители по жениху Архангельской волости д.Дъякова кр.Афиноген Александрович и д.Холопова солдат Арсений Артемьевич ; по невесте д.Дъяково кр-не Михай... Показать все
Рождение ребёнка
07.09.1886

Дочь: Тихомирова Матрона Никитична

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Тимофеевна

Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
Военная служба
Неизвестно
Демобилизация
Неизвестно
Дьяково, Архангельская волость, Кологривский уезд
уволенный в запас армии унтер офицер
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close