Иванова (Миловидова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Миловидова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

16.06.1909

Дата смерти

23.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909

Отец: Миловидов Алексей Александрович

Мать: Миловидова Татьяна Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932

Дочь: Кондратьева Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Иванов Георгий Федорович

Луганская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Георгий Федорович

Смерть
23.12.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Машкинское
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