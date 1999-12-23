Иванова (Миловидова) Ольга Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.06.1909
Дата смерти23.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1909
Россия
Рождение ребёнка
20.01.1932
Дочь: Кондратьева Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Иванов Георгий Федорович
Луганская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1999
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Машкинское