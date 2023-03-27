Аедоницкая (Ядрова) Валентина Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1926
Дата смерти23.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аедоницкий Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
редактор
Смерть
23.02.1985
Похороны
Неизвестно