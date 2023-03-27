Аедоницкая (Ядрова) Валентина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аедоницкая (Ядрова) Валентина Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1926

Дата смерти

23.02.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аедоницкий Павел Кузьмич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аедоницкий Павел Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
редактор
Смерть
23.02.1985
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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