Смирнова (Куранова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1804 ст.
Восприемник: Красноярского казака Петра Обольянинова жена Матрена Корниловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 112 номер 128
Бракосочетание
24.01.1824 ст.
Жених: Красноярский государственный крестьянин Яков Степанович Смирнов Невеста: дочь умершего казака Алексея Даниловича Куранова девица Анна Алексеевна Поручители: отец родной жениха Красноярский госу... Показать все
Смерть
Неизвестно