Смирнова (Куранова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Куранова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.11.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1804 ст.

Отец: Куранов Алексей Данилович

Мать: Куранова Елена Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского казака Петра Обольянинова жена Матрена Корниловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 112 номер 128
Бракосочетание
24.01.1824 ст.

Муж: Смирнов Яков Степанович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Яков Степанович Смирнов Невеста: дочь умершего казака Алексея Даниловича Куранова девица Анна Алексеевна Поручители: отец родной жениха Красноярский госу... Показать все
Смерть
Неизвестно
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