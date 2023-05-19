Смирнов Яков Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1824 ст.
Жена: Смирнова Анна Алексеевна
Жених: Красноярский государственный крестьянин Яков Степанович Смирнов Невеста: дочь умершего казака Алексея Даниловича Куранова девица Анна Алексеевна Поручители: отец родной жениха Красноярский госу... Показать все
Смерть
Неизвестно