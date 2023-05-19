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Смирнов Яков Степанович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Рождение
Около 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
24.01.1824 ст.

Жена: Смирнова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Яков Степанович Смирнов Невеста: дочь умершего казака Алексея Даниловича Куранова девица Анна Алексеевна Поручители: отец родной жениха Красноярский госу... Показать все
Смерть
Неизвестно