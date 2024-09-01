Сарычева (Кондрашова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
16.10.1860
Рождение ребёнка
13.05.1862
Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович
Рождение ребёнка
18.07.1864
Дочь: Сарычева (Сарычева) Мария Самойловна
Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1867
Дочь: Сарычева (Сарычева) Евдокия Самойловна
Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1871
Дочь: Сарычева (Сарычева) Мавра Самойловна
Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович
Рождение ребёнка
17.07.1873
Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович
Рождение ребёнка
05.04.1876
Дочь: Сарычева (Сарычева) Ирина Самойловна
Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович
Смерть
Неизвестно