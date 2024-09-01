Сарычева (Кондрашова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарычева (Кондрашова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Кондрашов Василий Каллиникович

Мать: Минаева Елена Федоровна

Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1862

Сын: Сарычев Федор Самойлович

Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1864

Дочь: Сарычева (Сарычева) Мария Самойловна

Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.07.1867

Дочь: Сарычева (Сарычева) Евдокия Самойловна

Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1871

Дочь: Сарычева (Сарычева) Мавра Самойловна

Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1873

Сын: Сарычев Илья Самойлович

Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1876

Дочь: Сарычева (Сарычева) Ирина Самойловна

Отец ребёнка: Сарычев Самуил Павлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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