Головешкина (Тягунова) Галина Викторовна 20.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Головешкина (Тягунова) Галина Викторовна

Автор
ГГ
Головешкина Г.

женский, родилась 20.11.1960, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Суворова Светлана Владимировна15.12.1923 г.р.
Отец
Тягунов Виктор Куприянович21.10.1913 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960

Отец: Тягунов Виктор Куприянович

Мать: Суворова Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
08.09.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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