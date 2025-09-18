Головешкина (Тягунова) Галина Викторовна
женский, родилась 20.11.1960, Москва, город федерального значения Москва
МатьСуворова Светлана Владимировна15.12.1923 г.р.
ОтецТягунов Виктор Куприянович21.10.1913 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960
Бракосочетание
08.09.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности