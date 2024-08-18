Попова (Мелюшина) Ефимия Степановна
Место рожденияМихалева
Дата рождения1775 ст.
Дата смерти1801 ст.
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.
Отец: Мелюшин Степан Андреевич
Мать: Мелюшина Неиз
Бракосочетание
10.02.1794 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 20.01.1795 ст.
Отец ребёнка: Попов Спепан Иванович
Рождение ребёнка
Около 23.03.1799 ст.
Отец ребёнка: Попов Спепан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Отец ребёнка: Попов Спепан Иванович
Смерть
1801 ст.