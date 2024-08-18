Попова (Мелюшина) Ефимия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мелюшина) Ефимия Степановна

Место рождения

Михалева

Дата рождения

1775 ст.

Дата смерти

1801 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775 ст.

Отец: Мелюшин Степан Андреевич

Мать: Мелюшина Неиз

Бракосочетание
10.02.1794 ст.

Муж: не указан

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 20.01.1795 ст.

Сын: Попов Ефим Степанович

Отец ребёнка: Попов Спепан Иванович

Рождение ребёнка
Около 23.03.1799 ст.

Сын: Попов Никифор Степанович

Отец ребёнка: Попов Спепан Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Попов Федор Спепанович

Отец ребёнка: Попов Спепан Иванович

Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1801 ст.
Мартемьяновская, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

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